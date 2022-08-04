"هلال تبوك" ينقل مريضًا من منزله إلى "عمليات القسطرة" مباشرة

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، اليوم الخميس، نقل أول حالة إسعافية لمريض يعاني من جلطة في القلب من موقعه إلى معامل القسطرة مباشرة.
يأتي ذلك في أول تفعيل لخدمة نقل مرضى جلطات القلب التي دشنها فرع الهيئة.
وباشرت الفرق الإسعافية الحالة بعدما ورد البلاغ من غرفة القيادة والتحكم بالهيئة على الرقم الموحد (997) في تمام الساعة 11:50 صباحًا، بوجود شخص يبلغ من العمر 88 عامًا يعاني من ألم في الصدر.
وعلى الفور، توجّهت إليه فرقة إسعافية وباشرت حالته؛ حيث أخذت له العلامات الحيوية وعمل له تخطيط للقلب (ECG) وإرساله للتوجيه الطبي بغرفة العمليات.
بعد ذلك تم التوجيه من قبل الاستشاري التابع للهيئة بسرعة التواصل مع مركز القلب لتجهيز معمل القسطرة القلبية، وإدخال المريض إليه مباشرة.
من جانبه، قال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك نواف العنزي: إن الخدمة انطلقت بالشراكة مع الشؤون الصحية بالمنطقة ممثلة بمستشفى الملك فهد التخصصي "مركز القلب"، بالإضافة إلى مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة.
وتهدف الخدمة إلى إنقاذ حياة مرضى الجلطات القلبية، عبر اختصار الوقت لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لمرضى الجلطات والمشتبه بتعرضهم للإصابة بالجلطات القلبية.
كما تتضمّن الخدمة قيام فرق الهلال الأحمر السعودي بعد وصولها لموقع الحالة ومعاينتها بعمل تخطيط القلب الكهربائي المتقدم، والتواصل مع الطبيب المناوب بالهيئة "التوجيه الطبي"؛ لإطلاعه على وضع الحالة، وأخذ التوجيه من استشاري الهيئة بنقل المريض مباشرة إلى معامل القسطرة في أحد مراكز القلب.