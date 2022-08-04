"هلال تبوك" ينقل مريضًا من منزله إلى "عمليات القسطرة" مباشرة

وباشرت الفرق الإسعافية الحالة بعدما ورد البلاغ من غرفة القيادة والتحكم بالهيئة على الرقم الموحد (997) في تمام الساعة 11:50 صباحًا، بوجود شخص يبلغ من العمر 88 عامًا يعاني من ألم في الصدر.