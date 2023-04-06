"هيئة العقار" تعلن "حي الفلاح" في الرياض منطقة تسجيل عقاري ابتداءً من 17 شوال

وأشارت "هيئة العقار" إلى أنه تم تكليف الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار بأعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات، وسيقوم المسجلون المعتمدون بأعمالهم الميدانية داخل الحي ابتداءً من الموعد المحدد لبدء التسجيل العقاري حيث سيتم إصدار "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية أيًّا كانت؛ لتحل محل صكوك الملكية الحالية، وسيتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات وأوصاف العقار، وحالته، وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية؛ من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها بما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسية له.