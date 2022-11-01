37 مئوية.. الدمام وحفر الباطن تسجلان أعلى حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة.
وأكد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الدمام وحفر الباطن سجلتا 37 درجة مئوية، تليها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأحساء 36 درجة، ثم جدة وجازان والخرج 35 درجة مئوية، وكل من الرياض وبريدة وينبع 34 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ11 مئوية، تليها الباحة وطريف 12 درجة، والطائف ونجران 14 درجة، تليها القريات 15 درجة، ثم الدوادمي وتبوك وبيشة 16 مئوية، وكل من بريدة ووادي الدواسر 17 درجة.
وسجلت الطائف وجدة وأبها وجازان وطريف والقنفذة وينبع والقريات أعلى رطوبة 90% و85%.