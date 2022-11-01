37 مئوية.. الدمام وحفر الباطن تسجلان أعلى حرارة بالمملكة

وأكد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الدمام وحفر الباطن سجلتا 37 درجة مئوية، تليها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأحساء 36 درجة، ثم جدة وجازان والخرج 35 درجة مئوية، وكل من الرياض وبريدة وينبع 34 مئوية.