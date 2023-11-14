3 أسابيع حاسمة بـ"عاصمة القرار".. المملكة تستقبل قادة ومسؤولي 119 دولة لتعزيز المشهد الاقتصادي والسياسي

خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، كانت المملكة محط أنظار العالم، بعدما استضافت قممًا واجتماعات ومؤتمرات دولية، ذات صبغة سياسية واقتصادية، شارك فيها قادة ومسؤولون وممثلون من 119 دولة حول العالم، بعضها تكررت مشاركته.
واستضافت العاصمة السعودية (الرياض) معظم المناسبات الدولية، في مشهد يعكس جهود القيادة في تعزيز مكانة العاصمة؛ لتكون من أفضل 10 مدن اقتصادية في العالم بحلول 2030؛ الأمر الذي يفسر الإجراءات والقرارات الرسمية الداعمة للعاصمة، وكان آخرها إعلان مجلس إدارة الهيئة الملكية للمدينة عن إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة فيها.. في المقابل، كانت هناك فعالية استضافتها مدينة جدة.
وأسفرت تلك المناسبات عن قرارات ونتائج واتفاقات عدة، توافقت مع ما يشهده العالم من تحولات في المشهدين السياسي والاقتصادي.
وبدأت أولى هذه المناسبات التي ترصدها "سبق" في هذا التقرير، 18 أكتوبر الماضي، بعقد الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي الذي اختتم السبت الماضي.
آخر تلك المناسبات هي انطلاق أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي السبت الماضي بمشاركة 12 من قادة وصناع القرار في القارة السمراء، بجانب نخبة من المسؤولين في المملكة، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر؛ لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة.
وهدَف المؤتمر إلى ترسيخ دعائم الشراكة السعودية والعربية والإفريقية في عدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الشراكة الزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية، وعقد شراكات جديدة بين الكيانات الإفريقية والسعودية، بالإضافة إلى إيجاد منصة للمصدّرين والمستوردين من الجانبين، واستعراض فرص التعاون في قطاع الطاقة واستدامتها لتمكين وتعزيز النمو الاقتصادي.
وسعى المؤتمر إلى توفير منصة لكل من بنوك ومؤسسات وصناديق التنمية الدولية والإقليمية، التي يمكن أن تتبلور أفكارها ومشاريعها من خلال الحوارات والنقاشات التي تم التطرق لها ضمن فعاليات المؤتمر، كما شكّل فرصة لإبراز جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية ودول إفريقيا.
في 20 أكتوبر، ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة "الآسيان".
وكان سمو ولي العهد قد استقبل قادة ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال القمة لدى وصولهم مقر انعقادها في الرياض.
وضمت القمة قادة ومسؤولين من دول الخليج العربي الست، إلى جانب 8 من قادة وممثلين عن رؤساء دول الآسيان، التي شملت دول: (تايلاند، الفلبين، بروناي، إندونيسيا، لاوس، تيمور الشرقية، كمبوديا، وفيتنام).
في 27 أكتوبر الماضي، شهدت العاصمة الرياض أعمال مؤتمر مبادرة "مستقبل الاستثمار" في نسختها السابعة (FII7)، بحضور أكثر من 6000 مشارك من أكثر من 90 دولة. وسلّط المؤتمر الضوء على آخر عدد من المواضيع، من ضمنها آخر التطورات في الاستثمار والتكنولوجيا والفضاء والطيران، والتكنولوجيا الحيوية، والأمن السيبراني، وعلم الروبوتات، ورأس المال الاستثماري، والشركات الناشئة.
وتناولت القمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، اللوائح والأنظمة العالمية للذكاء الاصطناعي بمشاركة مسؤولين دوليين. كما ناقشت آخر البيانات الصادرة عن جولدمان ساكس إيكونوميكس.
وأشارت إلى أنه بحلول عام 2025 يمكن أن يصل الاستثمار العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى 200 مليار دولار؛ مما يعكس قدرة الذكاء الاصطناعي الهائلة على إحداث ثورة في الإنتاجية وإعادة تشكيل العمليات التجارية في ظل توسعه في الاستخدامات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي 24 أكتوبر الماضي، انعقد بمقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في الرياض، اجتماع الطاولة المستديرة السعودي- البريطاني الأول حول الذكاء الاصطناعي بتنظيم من "سدايا" وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، والسفارة البريطانية.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات منها تنظيم الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته، وتوجه البلدين في دعم الابتكار وسبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ومناقشات التحديات وأفضل الممارسات حول عدد من القضايا مثل: الخصوصية والثقة العامة والشفافية والمختبرات التنظيمية، وتبادل النقاش حول طرق تعامل ممثلي القطاع الخاص بالبلدين في تطبيق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
وتناول الاجتماعُ المشاريع البحثية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" مع المشاريع المماثلة لها في بريطانيا، وتم التطرق لرفع مستوى التعاون بين البلدين في الذكاء الاصطناعي.
ويُعَد هذا الاجتماعَ الأول بين الجانبين السعودي والبريطاني، وتلاه سلسلة اجتماعات ضمن مشاركة الوفد السعودي في القمة العالمية الأولى لسلامة الذكاء الاصطناعي التي عُقدت في المملكة المتحدة في الفترة من 1- 2 نوفمبر 2023.
وفي 18 أكتوبر، عُقد الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي؛ لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في جدة.
وصدر بيان ختامي عن الاجتماع، جدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس؛ لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته، وعلى ضوء العدوان الإسرائيلي السافر غير المسبوق في الأرض الفلسطينية المحتلة والمجازر البشعة التي تُرتكب بحق المدنيين في قطاع غزة من قِبَل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أدت لسقوط مئات الضحايا المدنيين الأبرياء وجرح الآلاف وتشريد مئات الآلاف بتدمير منازلهم.