3 أسابيع حاسمة بـ"عاصمة القرار".. المملكة تستقبل قادة ومسؤولي 119 دولة لتعزيز المشهد الاقتصادي والسياسي

في 27 أكتوبر الماضي، شهدت العاصمة الرياض أعمال مؤتمر مبادرة "مستقبل الاستثمار" في نسختها السابعة (FII7)، بحضور أكثر من 6000 مشارك من أكثر من 90 دولة. وسلّط المؤتمر الضوء على آخر عدد من المواضيع، من ضمنها آخر التطورات في الاستثمار والتكنولوجيا والفضاء والطيران، والتكنولوجيا الحيوية، والأمن السيبراني، وعلم الروبوتات، ورأس المال الاستثماري، والشركات الناشئة.