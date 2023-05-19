خطيب الحرم المكي يذكّر بأهمية مكارم الأَخلاق ومحاسن الصفات وجميل الخلال

وأفاد أن من تلك القواعد على معاملة الناس بمكارم الْأَخْلَاقِ ومحاسن الصفات وجميل الخِلال، وألا يأتي منك لأخيك إلا ما تحب أن يؤتى إليك، وما كرهت لنفسك فلا تأته إلى غيرك. ومما يدخل في هذا الباب أن تحرص على نفع الناس وإدخالِ السرور عليهم، والفرح لفرحهم والتألم لألمهم، ومواساتهم، والوقوف بجوارهم في السراء والضراء، وبذلِ المعروف لهم، وعدم المنّ عليهم بالعطاء، وأن تزهد فيما في أيديهم ولا تحسدهم على ما آتاهم الله من فضله، ولا تنتظر منهم شكرًا ولا ثناءً على صنيعك ولا مكافأةً على إحسانك،‏ وإن استثارَ أحد غضبك فكن حليماً واكظم غيظك، وبادر بالاعتذار لمن أخطأت في حقه، وكن سليم الصدر في حق إخوانك واقبل عذر من جاءك معتذراً منهم، والتمس لهم الأعذار حتى وإن أخطؤوا في حقك، وعند المناصحة لا تُغفل ما لدى أخيك من خير، وعاتب برفق ولين، وتسامح ولا تستوف حقك كاملاً، واحرص على ما يُشيع المحبة مع غيرك، كإفشاء السلام وإلانة الكلام والابتسامة والمناداة بأحب الأسماء والإهداء، كما عليك أن تتواضع ولا تتفاخر بما لديك، ولا تحتقر صاحبك، ولا تُوقعْه في الحرج، واحمل كلامه على أحسن المحامل، وتحفظ من التطاول على أحد بكلمة دون أن تشعر، وشاور أصحاب العقول الرشيدة ولا تستبد برأيك، واحذر أن تعرض نفسك للتُّهَمَة؛ فتكون سبباً في إساءة ظن الناس فيك، وابتعد عن الكلام البذيء والألفاظ الجارحة المسيئة، ولا تقحم نفسك فيما لا ينفعك من شؤون الآخرين ولا تسأل عما لا يَعنيك، ولا تتبع عورات الناس، ولا تشمت بهم ولا تذكر معايبهم، ولا تبغ عليهم ولا تغشهم ولا تخنهم ولا تُفش أسرارهم ولا تنل من أعراضهم ولا تهتك أستارهم ولا تسع في الإفساد بينهم، بل كن مشعل خير وإصلاح، بالدعاء لهم والسؤال عن أحوالهم وقضاء حوائجهم ومعالجة مشكلاتهم، ومن وقع في معصية فانصح له وذكره بالله من باب الأخوة والمحبة ولا تتركه على خطئه ولا تدعه في غفلته، وفي المقابل إذا نبهك أحد على خطأ ارتكبته فاقبل نصيحته شاكراً ولا تكابر، بل أذعن للحق وانقَد، واحذر أن تعيش شكاكاً مرتاباً، تشتغل بتفسير المقاصد وتحكم على النيات، بل عامل الناس بظواهرهم وكِل سرائرهم إلى ربهم فحسابهم على الله تعالى. وليكن رضا الله هو همَّك وغايتك في كل أمورك. واعلم أنك مهما حرصت على إرضاء البشر فلن تستطيع وليس بإمكانك؛ فإرضاء الناس غاية لا تدرك، لكن أحسِن معاملة الجميع، وابذل المستطاع في أداء ما يجب عليك نحوهم، وسدد وقارب، وسل الله القدير العفو عن الخطأ والتقصير.