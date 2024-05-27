الدواء تُطلق حملة توعوية واسعة النطاق لنشر الوعي حول مرض الحزام الناري

في إطار جهود المملكة العربية السعودية المستمرة لمكافحة مرض الحزام الناري، أطلقت شركة الدواء للخدمات الطبية، صاحبة سلسلة صيدليات الدواء، حملة توعوية عن المرض، بالتعاون مع شركة جلاكسو العربية السعودية. وتهدف الحملة إلى التوعية بمرض الحزام الناري، بدءاً من أعراضه وطرق علاجه والوقاية منه، والتشجيع على تلقي التطعيم الوقائي. وكجزء من هذه المبادرة، تم توفير اللقاح في بعض فروع صيدليات الدواء المنتشرة بجميع أنحاء المملكة و المصرح لها من قبل وزارة الصحة بتقديم خدمة تطعيمات الكبار .
وبهذه المناسبة أكد السيد محمد الفراج، الرئيس التنفيذي لشركة الدواء للخدمات الطبية على أهمية تقديم خدمات رعاية صحية رفيعة المستوى، والمشاركة بقوة في مبادرات التوعية الصحية، وتعزيز الفهم والإدارة الناجحة للأمراض، وعلى الخصوص مرض الحزام الناري، والتي تشكل مصدر قلق كبير للأفراد من الجنسين، ممن تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، وتأتي تلك الحملة ضمن مسؤولياتنا المجتمعية حيث حرصت الدواء ومنذ تأسيسها أن تكون خدمة المجتمع إحدى ركائزها واهتمامها، وذلك من خلال تكريس خبراتنا العلمية والمهنية في دعم الأنشطة الصحية والمجتمعية وغيرها في وطننا الغالي. حيث تعد شركة الدواء من أكبر سلاسل الصيدليات للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية والتي بدأت مسيرتها في عام 1993 في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية ومن هنا أصبحت أولى الشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. وبعد ربع قرن من النجاح، نقف كشركة عملاقة مدعومة بشبكة واسعة من أكثر من 900 صيدلية، منتشرة في أكثر من 100 مدينة في جميع أنحاء المملكة.
وفي إطار إشادته بجهود شركة الدواء للخدمات الطبية، ومشاركتها في حملات تعزيز مستوى الوعي حول مرض الحزام الناري، حث السيد فاروق ريحان، المدير العام لشركة جلاكسو العربية السعودية، الجميع على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وحماية أنفسهم من هذا المرض. وأشاد بجهود وزارة الصحة في تقديم اللقاحات، في مختلف مرافقها الطبية، إلى جانب تنظيمها المستمر لحملات التوعية عن المرض.
ويتسبب مرض الحزام الناري بظهور طفح جلدي يؤثر على الأعصاب، ويرافقه ألم شديد، وتظهر علاماته وأعراضه في العادة على جزء صغير في جانب واحد من الجسم. وقد تمتد فترة الألم لعدة أشهر أو سنوات عند بعض الأشخاص، حتى بعد اختفاء الطفح الجلدي.
وتوصي وزارة الصحة السعودية بالالتزام بأخذ التطعيمات اللازمة بما في ذلك لقاح الحزام الناري للأفراد الذين يبلغون من العمر 50 عاماً فما فوق ، والذي تم إدراجه في برنامج تطعيمات الكبار من قِبل وزارة الصحة السعودية.