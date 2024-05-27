الدواء تُطلق حملة توعوية واسعة النطاق لنشر الوعي حول مرض الحزام الناري

وبهذه المناسبة أكد السيد محمد الفراج، الرئيس التنفيذي لشركة الدواء للخدمات الطبية على أهمية تقديم خدمات رعاية صحية رفيعة المستوى، والمشاركة بقوة في مبادرات التوعية الصحية، وتعزيز الفهم والإدارة الناجحة للأمراض، وعلى الخصوص مرض الحزام الناري، والتي تشكل مصدر قلق كبير للأفراد من الجنسين، ممن تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، وتأتي تلك الحملة ضمن مسؤولياتنا المجتمعية حيث حرصت الدواء ومنذ تأسيسها أن تكون خدمة المجتمع إحدى ركائزها واهتمامها، وذلك من خلال تكريس خبراتنا العلمية والمهنية في دعم الأنشطة الصحية والمجتمعية وغيرها في وطننا الغالي. حيث تعد شركة الدواء من أكبر سلاسل الصيدليات للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية والتي بدأت مسيرتها في عام 1993 في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية ومن هنا أصبحت أولى الشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. وبعد ربع قرن من النجاح، نقف كشركة عملاقة مدعومة بشبكة واسعة من أكثر من 900 صيدلية، منتشرة في أكثر من 100 مدينة في جميع أنحاء المملكة.