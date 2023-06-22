"تعليم ينبع" يعتمد إجراءات النقل الداخلي: المنقولون 48.49% والمنقولات 60.73%

وأشار إلى أن فترة الاعتراض تبدأ من تاريخ 5 ذو الحجة 1444هـ، وتُعتمد نتيجة النقل النهائية في تاريخ 7 ذو الحجة 1444هـ؛ وذلك عبر نظام نور.