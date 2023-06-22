"تعليم ينبع" يعتمد إجراءات النقل الداخلي: المنقولون 48.49% والمنقولات 60.73%

اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 1445هـ في جميع المراحل الدراسية.
وأوضح المساعد للشؤون المدرسية حمدان بن محمد عيد الصيدلاني، أن نسبة المنقولين 48.49% ونسبة المنقولات 60.73%.
وأضاف "الصيدلاني": النتائج متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في "نظام نور".
وأشار إلى أن فترة الاعتراض تبدأ من تاريخ 5 ذو الحجة 1444هـ، وتُعتمد نتيجة النقل النهائية في تاريخ 7 ذو الحجة 1444هـ؛ وذلك عبر نظام نور.
وثمّن لفريق العمل في إدارة شؤون المعلمين، جهودهم في إنجاز إجراءات النقل الداخلي.