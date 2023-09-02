استشاري يُحذِّر من 5 سلوكيات خاطئة تُفسد جودة النوم الصحي

وأوضح "ولي" أن من العوامل الأخرى التي تؤثر على عدد ساعات النوم أيضًا عدد ساعات الاستيقاظ؛ فبقدر ساعات الاستيقاظ التي تزداد مع مرور الوقت تزداد حاجة الإنسان للنوم. وكذلك دورة الساعة الحيوية للجسم، التي تخضع لدورة الشمس والقمر؛ لذا يشعر الإنسان بالنعاس ليلاً؛ وذلك تبعًا لإفراز هرمون (ميلاتونين)، الذي يبلغ ذروته في النصف الثاني من الليل، وينخفض بدرجة كبيرة لدى طلوع الشمس؛ إذ يكون الإنسان في أوج نشاطه.