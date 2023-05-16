اتفاقية بين تطبيق صح وكيان المتحدة لتسويق مشروع عقاري من ٤٥٧ فيلا في الرياض

تم عقد اتفاقية بين تطبيق صح العقاري وشركة كيان المتحدة المسوق لمشروع ازيان نمار التابع لمجموعة بن جار الله. الواقع في ضاحية نمار.
المشروع يتكون من ٤٥٧ فيلا. لتسويق المشروع عبر تطبيق صح.
يعد أزيان نمار من المشروعات النوعية لـ بن جارالله بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان.
يضم المشروع 457 وحدة سكنية من 3 نماذج بمساحات مختلفة تبدأ من 286م إلى 350م وبخدمات للحي 51 %.
يقع المشروع على منطقة متميزة جغرافيًا بوقوعه على هضبة مرتفعة مطلة على وادي نمار ويحيط المشروع بمنتزهات تعكس جودة الحياة في جنوب غرب الرياض. والمميز بالمشروع التصميم المميز الذي يلبي احتياج الأسرة بجودة عالية وسعر منافس. بالإضافة إلى جودة مجتمعية تلبي جميع الاحتياجات من الحدائق والمرافق وغيرها من متطلبات جودة الحياة.
تطبيق صح عبارة عن منصة عقارية مرخصة من الهيئة العامة للعقار متخصص بتسويق العقارات باستخدام أفضل الخدمات والتقنيات ويتيح عدة خدمات كخدمة العملاء والدعم الفني ووسائل سداد متعددة.