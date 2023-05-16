اتفاقية بين تطبيق صح وكيان المتحدة لتسويق مشروع عقاري من ٤٥٧ فيلا في الرياض

يقع المشروع على منطقة متميزة جغرافيًا بوقوعه على هضبة مرتفعة مطلة على وادي نمار ويحيط المشروع بمنتزهات تعكس جودة الحياة في جنوب غرب الرياض. والمميز بالمشروع التصميم المميز الذي يلبي احتياج الأسرة بجودة عالية وسعر منافس. بالإضافة إلى جودة مجتمعية تلبي جميع الاحتياجات من الحدائق والمرافق وغيرها من متطلبات جودة الحياة.