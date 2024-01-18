"الأرصاد": غيوم وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الشرقية والرياض والقصيم وحائل ونجران وجازان وعسير والباحة

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، وشرق حائل، كذلك على نجران، وجازان، وعسير، والباحة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية؛ في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.