"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وجازان وعسير والباحة).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة، تصل سرعتها إلى 49 كم في الساعة، وتشمل الجموم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة وخليص والطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة، تشمل أضم والعرضيات والقنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع تساقُط البَرَد وجريان السيول. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين. وتشهد المنطقة رياحًا شديدة وارتفاعًا بالأمواج على فرسان، وأتربة مثارة على الدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة عسير أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة، تشمل المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وعوالق ترابية تشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين. وتشهد المنطقة رياحًا شديدة على العلا والعيص وخيبر والمدينة المنورة ووادي الفرع وبدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد موجة حارة، وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية موجة حارة، وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.