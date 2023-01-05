الرئيس التنفيذي لـ"هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة" ينال جائزة "التميز الحكومي العربي"

أما المعيار الثاني "صاحب أثر استثنائي في مجال عمله ومجتمعه" فيركز على مشاركة الموظف الفعّالة في النشاطات والفعاليات الرسمية وغير الرسمية، ومساهمته في الأعمال التطوعية التي ترعاها الجهات الحكومية، ومدى تحمله لمسؤولياته الوظيفية الاستثنائية، بينما يركز المعيار الثالث "المبادرة والابتكار" على مبادرة الموظف في تقديم اقتراحات أو أساليب عمل تساهم بارتقاء العمل الحكومي.