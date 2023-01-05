الرئيس التنفيذي لـ"هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة" ينال جائزة "التميز الحكومي العربي"

حصل الدكتور هشام الحيدري، الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، على "جائزة التميز الحكومي العربي" بصفته أفضل مدير مؤسسة عربية، وهي جائزة تندرج تحت فئة "الجوائز الفردية" تمنحها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وتعد الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري.
وتهدف الجائزة إلى خلق تفاعل عربي في مجال الإدارة وتحفيز الأداء الحكومي وتسليط الضوء على التجارب الإدارية في المنطقة العربية، والتركيز على تحسين الأداء العام والتطوير المستمر في الأجهزة الحكومية العربية.
وتستند جائزة "أفضل مدير مؤسسة عربية" على خمسة معايير، أولها "الأداء والإنجاز"، ويركز على الجهود التي يقدمها الموظف للوظيفة وتطبيق جميع متطلباتها، وتحقيق الإنجازات الصعبة.
أما المعيار الثاني "صاحب أثر استثنائي في مجال عمله ومجتمعه" فيركز على مشاركة الموظف الفعّالة في النشاطات والفعاليات الرسمية وغير الرسمية، ومساهمته في الأعمال التطوعية التي ترعاها الجهات الحكومية، ومدى تحمله لمسؤولياته الوظيفية الاستثنائية، بينما يركز المعيار الثالث "المبادرة والابتكار" على مبادرة الموظف في تقديم اقتراحات أو أساليب عمل تساهم بارتقاء العمل الحكومي.
أما المعيار الرابع "القدوة الحسنة والنموذج الإيجابي" فيركز على سلوك الموظف ومدى تعاونه في التعامل مع الأشخاص من خارج وداخل الجهة الحكومية، وعلى مدى التزامه الشخصي بأنظمة الجهة واحترامه لها، فيما يركز المعيار الخامس والأخير " التعلم المستمر" على مدى قابلية ورغبة الموظف للتعلم والتطوير المستمر والجهود المبذولة لاكتساب مهارات علمية وعملية متعلقة بمهام عمله، والتي تؤثر على المستوى الفردي والمؤسسي.
تقدم الجائزة لكافة الجهات الحكومية في الدول العربية ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة ومتطلبات المعايير كل فئة من فئات الجائزة.
يذكر أن الدكتور هشام الحيدري على رأس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد نجحت الهيئة بكوادرها في تحقيق خطوات كبيرة برسالتها نحو "مجتمع شامل وموائم"، حيث بدأت ثمار كثير من المنجزات والتغييرات تظهر لذوي الشأن والمستفيدين.