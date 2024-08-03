مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.411 سلة غذائية في حديبو وقلنسية بسقطرى

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 1.411 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي حديبو وقلنسية بمحافظة أرخبيل سقطرى، استفاد منها 8.466 فردًا؛ وذلك ضمن المرحلة السادسة من مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2024م.
يُذكر أن المشروع يتضمن توزيع مساعدات غذائية لـ253.659 فردًا في 9 محافظات يمنية لمدة عام كامل.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية -ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة- لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء للنازحين والأسر الأشد ضعفًا في اليمن.
من ناحية ثانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حقائب إيوائية وخيامًا للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية العبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 21 فردًا بواقع 3 أسر؛ وذلك ضمن مشروع الإيواء الطارئ في اليمن.
جاء ذلك في إطار الجهود التي تقدّمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
وقد وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.123 سلة غذائية في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 14.861 فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة -ممثلة في المركز- لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء للنازحين والأسر الأشد ضعفًا في اليمن.
إلى ذلك، قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لـ2.511 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو 2024م.
واستقبلت عيادات الطب العام 615 مريضًا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية لهم، وراجع عيادة الباطنية 110 مرضى، وعيادة الأطفال 278 طفلًا، واستقبل قسم الطوارئ 297 مريضًا، وراجع 139 مريضًا عيادة الأسنان.
كما تم استقبال 180 امرأة في العيادة النسوية؛ فيما راجع عيادة الأنف والأذن والحنجرة 47 مريضًا يعانون من التهابات في الجيوب الأنفية والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، وراجع عيادة العيون 48 مريضًا، وعيادة القلب 26 مريضًا، وعيادة الأشعة التشخيصية 18 مريضًا؛ فيما تم إجراء 968 تحليلًا مخبريًّا لـ328 مريضًا، وتنفيذ 171 صورة أشعة لـ110 مرضى، كما تم إعطاء 131 لقاحًا في عيادة المطاعيم لـ49 مريضًا، وصرفت أدوية للأمراض المزمنة لـ211 مريضًا؛ فيما راجع قسم التثقيف الصحي 55 مستفيدًا؛ فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 1.448 وصفة طبية.
على صعيد آخر، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 900 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في ولاية القضارف بجمهورية السودان، استفاد منها 4.420 فردًا؛ وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.