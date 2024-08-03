مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.411 سلة غذائية في حديبو وقلنسية بسقطرى

كما تم استقبال 180 امرأة في العيادة النسوية؛ فيما راجع عيادة الأنف والأذن والحنجرة 47 مريضًا يعانون من التهابات في الجيوب الأنفية والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، وراجع عيادة العيون 48 مريضًا، وعيادة القلب 26 مريضًا، وعيادة الأشعة التشخيصية 18 مريضًا؛ فيما تم إجراء 968 تحليلًا مخبريًّا لـ328 مريضًا، وتنفيذ 171 صورة أشعة لـ110 مرضى، كما تم إعطاء 131 لقاحًا في عيادة المطاعيم لـ49 مريضًا، وصرفت أدوية للأمراض المزمنة لـ211 مريضًا؛ فيما راجع قسم التثقيف الصحي 55 مستفيدًا؛ فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 1.448 وصفة طبية.