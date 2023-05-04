مجموعة stc رائدة الاستثمار الاجتماعي المسؤول بالمملكة بمساهمات بلغت أكثر من 3.5 مليار ريال

ساهم برنامج التمكين التقني في منصة stc للاستدامة في تمكين المنظمات غير الربحية على مستوى مناطق المملكة، حيث قدم البرنامج أكثر من 11 حلاً تقنياً استفادت منها أكثر من 560 جمعية خيرية ومنظمة غير ربحية عبر توفير أكثر من 1460 حلاً تقنياً في 48 مدينة حول المملكة، كما ساهمت المجموعة في دعم أكثر من 35 ألف موظف من منسوبي الجمعيات من خلال توفير الحلول الرقمية (الإدارية والمالية والتشغيلية)، مما ساهم في خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.