في قبضة رجال الأمن.. "فيديو" يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم في المملكة

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأحد، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عددًا من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بجازان قام بإيواء 24 مخالفًا لنظام أمن الحدود من أبناء جلدته داخل منزل تعود ملكيته لمواطن.
وتَمَكّنت شرطة الحدود الشمالية من القبض على مواطن ارتكب حوادث جناية تمثلت في سرقة أجهزة إلكترونية من مَرافق عامة.
وأضاف حساب الأمن العام على تويتر، أنه تم القبض على مواطن في جازان قام بإيواء 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية داخل منزله.
وتابع الفيديو أنه تم القبض على مواطن وثّق ونَشَر في منصات التواصل الاجتماعي محتوىً يتضمن إساءة وامتهانًا للعملة الوطنية، بالإضافة إلى ثلاثة مواطنين في الرياض قاموا بالتحرش بامرأة في أحد الأماكن العامة.