في قبضة رجال الأمن.. "فيديو" يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم في المملكة

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عددًا من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بجازان قام بإيواء 24 مخالفًا لنظام أمن الحدود من أبناء جلدته داخل منزل تعود ملكيته لمواطن.