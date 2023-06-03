"الرويحلي" لـ"سبق": السعودية الجديدة نقطة ارتكاز في العلاقات الدولية

وأردف أن "الاستقلالية في القرار السياسي للسعودية؛ جَعَلها تُغَيّر من نظرتها وطريقة تعاملها مع الحليف الأمريكي الذي كان في بعض المواقف يُملي شروطه ومَصالحه بغضّ النظر عن المصالح الحيوية للمملكة، وهذا ما أعلنه سمو ولي العهد؛ أن السعودية كانت موجودة قبل ظهور الولايات المتحدة الأمريكية، وكل الأسلحة التي نحصل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية يتم دفع ثمنها، وليست أسلحة بالمجان".