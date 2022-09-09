خطيب الحرم المكي: الانتماء للوطن ليس مجرد عاطفة وإنما إحساس بالمسؤولية

وتابع: ولَئِنْ كَانَ هَذَا العَصْر، هُوَ العَصْر الذي بَلَغَت فيه البَشَرِيَّة ذُرَا الرُّقِيِّ الفِكْرِيِّ، والحَضَارِيِّ، والثَّقافي، والمادِّي، والتقاني، فإنَّه أيضًا، هو أشدُّ العُصور حَاجَةً وعَوَزًا للعلم والمعرفة المقرونة بحسن الوعي والتربية، ولعل أبناءنا وفتياتنا الذين يستقبلون عامهم الدراسي الجديد يدركون ذلك من خلال التكامل الفينان بين الأسرة والمدرسة لتطوير المنظومة التعليمية والتربوية أمام سيل التحديات القيمية، لاسيَّما المخالفات في المحتوى الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي، وغثائية بعض من يوسمون بالمشاهير وحوكمتها، وفي مواكبةٍ لكلِّ المتغيرات، يدعو الإسلام إلى الإتقان والجودة، والتميُّز والابتكار والإبداع، فأي فخر وأي شرف بعد هذا الشرف..!!، وإن المتأمل لمبادئ الجودة والأنسنة الشاملة، يدرك سبق الشريعة لتلك المبادئ التي هي أصلاً من أسس الدين ومعالم الإسـلام، كما يجد أن الإسلام حث عليها وعمل على ترسيخها؛ فَحُب العمل وإتقانه والمهارة في أدائه، والإخلاص فيه ومراقبة الله تعالى كلها مبادئ رغَّب فيها الإسلام، ووعد فاعلها بالثواب والأجر العظيم.