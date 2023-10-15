"التعاونية" تحصد جائزة أفضل تجربة رقمية لعام 2023

وأضاف الشرقي أن الابتكارات الرقمية الرائدة التي طبقتها الشركة مؤخراً ساهمت في ترسيخ مكانة التعاونية؛ بوصفها أكبر شركة تأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما عزز سمعتها كشركة رائدة في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن فوز "التعاونية" بجائزة أفضل تجربة رقمية في المملكة العربية السعودية لعام 2023 في قطاع الخدمات المالية في جوائز تجربة آسيا، دليل على إعطاء الشركة الأولوية للابتكار والتركيز على العملاء والتفوق في تقديم الخدمات التأمينية.