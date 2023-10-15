"التعاونية" تحصد جائزة أفضل تجربة رقمية لعام 2023

حصدت شركة التعاونية للتأمين جائزة أفضل تجربة رقمية في المملكة العربية السعودية لعام 2023 (فئة الخدمات المالية). وقدمت هذه الجائزة هيئة جوائز الخبرة الآسيوية تقديرًا للابتكارات الرقمية الرائدة للشركة؛ التي أحدثت تحولاً كبيرًا في صناعة التأمين في المملكة بالإضافة إلى تحسين تجربة العملاء.
وقد شاركت "التعاونية" في حفل تسليم الجائزة الذي أقيم في دولة سنغافورة، بوفد من مسؤولي قطاع التحول الرقمي والتقنية برئاسة المهندس عبدالله الشرقي الرئيس التنفيذي للقطاع.
تأتي هذه الجائزة تقديرًا للمبادرات التي نفذتها التعاونية خلال العام الجاري، والتي أدت الى نتائج إيجابية دفعت بالتعاونية إلى موقع بارز في صناعة التأمين على مستوى المملكة والمنطقة، ورفع عدد مستخدمي التطبيق بمقدار 12 ضعفًا، كما ارتفع مستوى رضا العملاء عن قنواتها الرقمية، وزادت إيرادات المبيعات الرقمية بمقدار 10 أضعاف.
وقد أعرب المهندس عبدالله الشرقي الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي والتقنية بـ"التعاونية"، عن امتنانه لهذا التقدير، موضحًا أن "التعاونية" تعمل من خلال استراتيجية 2025؛ التي تعزز الحلول الرقمية، لخدمة عملائها وتهدف إلى رقمنة جميع الخدمات بحلول عام 2025.
وأضاف الشرقي أن الابتكارات الرقمية الرائدة التي طبقتها الشركة مؤخراً ساهمت في ترسيخ مكانة التعاونية؛ بوصفها أكبر شركة تأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما عزز سمعتها كشركة رائدة في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن فوز "التعاونية" بجائزة أفضل تجربة رقمية في المملكة العربية السعودية لعام 2023 في قطاع الخدمات المالية في جوائز تجربة آسيا، دليل على إعطاء الشركة الأولوية للابتكار والتركيز على العملاء والتفوق في تقديم الخدمات التأمينية.
الجدير ذكره أن "التعاونية" كانت قد قامت، خلال الفترة الماضية، بتطوير تطبيقها المتميز للهواتف الذكية؛ الذي يقدم منظومة متكاملة تم تصميمها لتغطي كافة مراحل رحلة العميل.