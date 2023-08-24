بين 50 و13 مئوية.. هذه المدن تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الصمان والأحساء وحفر الباطن 50 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة 13 مئوية.