بين 50 و13 مئوية.. هذه المدن تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الصمان والأحساء وحفر الباطن 50 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة 13 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم؛ كالتالي: الصمان والأحساء وحفر الباطن 50 مئوية، والدمام 49 درجة، والدهناء 48 مئوية، وكل من عرعر والتنهات والعلا ورفحاء والخرج 47 مئوية، ثم المدينة المنورة والرياض وبريدة 46 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ13 مئوية، تليها أبها 18 درجة، والباحة 21 مئوية، ثم الطائف 23 درجة، ونجران 24 درجة، والقريات 25 مئوية.
وسجّلت السودة وجدة وأبها والباحة والطائف وينبع والوجه أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%.