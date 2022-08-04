مجتمع "قَمرة" تطوره الوطنية للإسكان بمساحة تتجاوز 1.4 مليون م2 في القطيف

ويمتد مجتمع "قَمرة" على مساحة تتجاوز 1.4 مليون م2 ، وبطاقة سكانية استيعابية تتخطى 11 ألف نسمة، وبوحدات متنوعة تتميز بجودة البناء والتصاميم العصرية، داخل مجتمع سكني متكامل، يشمل جميع الخدمات والمرافق المختلفة.