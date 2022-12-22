أمانة العاصمة المقدسة تطلق مبادرة زراعة 5 آلاف شجرة

يذكر أن هذه المبادرة تأتي تماشيًا مع مبادرة "السعودية الخضراء" التي تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة، خلال العقود المقبلة، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وزيادة نسبة الغطاء النباتي والرقعة الخضراء، والحد من آثار التصحر، وتشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في مشروعات التشجير، ورفع الوعي بأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة وتحسين المناخ.