أمانة العاصمة المقدسة تطلق مبادرة زراعة 5 آلاف شجرة

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، مبادرة زراعة خمسة آلاف شجرة، بإشراف الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، ممثلة بإدارة التطوع البلدي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للحدائق وبلدية الشوقية الفرعية.
وقال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة بن عبدالله الزيتوني: إن المبادرة تأتي ضمن حملة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع البلديات والأمانات بالمملكة، مشيرًا إلى أن المبادرة شهدت مشاركة 40 متطوعًا ومتطوعة وفرقًا تطوعية عديدة.
وأضاف، أن عدد الأشجار التي جرى غرسها منذ إطلاق المبادرة، بلغت خمسة آلاف شجرة متنوعة، روعي في اختيار أنواعها ملاءمتها للظروف المناخية المختلفة، مؤكدًا استمرار أعمال التشجير من اللجان التطوعية لتحقيق أهداف المبادرة.
وأكد "الزيتوني" أهمية غرس القيم ونشر ثقافة التطوع لدى كل شرائح المجتمع؛ حيث إن هذه المبادرة جزء من أهداف الأمانة التي تقدمها لإشراك المواطنين والمقيمين في جانب الخدمة المجتمعية ونشر ثقافة التشجير، وإيمانًا منها بأهمية زراعة الأشجار ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء وزيادة الرقعة الخضراء لرفع معدل نصيب الفرد منها، وتحسين المشهد الحضري.
ودعا المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، الجميع للتفاعل مع هذه المبادرة والحفاظ على هذه الأشجار ورعايتها بالشكل الذي يضمن استدامتها لنستفيد منها جميعًا من خلال الوعي الكامل ونشر ثقافة التشجير بين كل فئات المجتمع وخاصة النشء منهم.
يذكر أن هذه المبادرة تأتي تماشيًا مع مبادرة "السعودية الخضراء" التي تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة، خلال العقود المقبلة، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وزيادة نسبة الغطاء النباتي والرقعة الخضراء، والحد من آثار التصحر، وتشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في مشروعات التشجير، ورفع الوعي بأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة وتحسين المناخ.