ملف قوي ونسخة استثنائية.. "عبقرية" ولي العهد تقود لاستضافة تاريخية لكأس العالم 2034

هذا الأمر يؤكد عبقرية سمو ولي العهد في حسم ملف استضافة المملكة كأس العالم 2034؛ مما يدل على الإدارة المتميزة التي حَظِيَ بها هذا الملف، وتتويجًا لما يحظى به القطاع الرياضي بدعم كبير من القيادة واهتمام خاص من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ مما جعل المملكة العربية السعودية صاحبة العرض الأول والوحيد، من أجل استضافة كأس العالم 2034، وهو إن دل على شيء؛ فإنما يدل على مدى قوة الملف السعودي وعمق دراساتها لكافة سبل الاستثمار والاقتصاد والتسويق بمختلف قطاعات الدولة على المستوى المحلي والعالمي.