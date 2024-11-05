"موش سوشل" تجذب استثماراً بقيمة 4.5 مليون ريال لتطوير منصة تواصل اجتماعي مبتكرة بمزايا مالية للمستخدمين

نجحت منصة موش سوشل في جمع 4.5 مليون ريال سعودي ضمن جولة استثمارية أولية، قادتها شركة نِفال الاستشارية، بمشاركة من شركة نهر الجزيرة القابضة وعدد من المستثمرين الملائكيين.
تأتي هذه الخطوة تعزيزًا لرؤية “موش”، التي تأسست في منتصف عام 2022، الهادفة إلى تطوير منصة تواصل اجتماعي جديدة تتيح للمستخدمين كسب نقاط تفاعلية تمنحهم مزايا إضافية تحفزهم على المشاركة المستمرة.
وإلى جانب تعزيز التفاعل، تقدم المنصة فرصة للمستخدمين لتحقيق أرباح مالية مستقبلية عبر خاصية “الخريطة”، التي تمكّنهم من تملك أجزاء افتراضية تتحول مستقبلاً إلى عوائد مالية، بما يعزز استفادة المستخدم من وقته وجهده على المنصة.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب المؤسس عبدالهادي العاصمي عن تطلعاته للمستقبل قائلاً: “نحن متحمسون لدخول هذه المرحلة الجديدة. سيُوظف هذا الاستثمار لتطوير تقنيات متقدمة تحقق للمستخدمين قيمة حقيقية من تفاعلهم، إلى جانب تقديم منتج تقني متميز يستهدف الأسواق العالمية، تأكيداً على قدرتنا في ‘موش’ على التوسع بفضل الكفاءات والعقول المبدعة التي تقود هذا المشروع.”