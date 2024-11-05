"موش سوشل" تجذب استثماراً بقيمة 4.5 مليون ريال لتطوير منصة تواصل اجتماعي مبتكرة بمزايا مالية للمستخدمين

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب المؤسس عبدالهادي العاصمي عن تطلعاته للمستقبل قائلاً: “نحن متحمسون لدخول هذه المرحلة الجديدة. سيُوظف هذا الاستثمار لتطوير تقنيات متقدمة تحقق للمستخدمين قيمة حقيقية من تفاعلهم، إلى جانب تقديم منتج تقني متميز يستهدف الأسواق العالمية، تأكيداً على قدرتنا في ‘موش’ على التوسع بفضل الكفاءات والعقول المبدعة التي تقود هذا المشروع.”