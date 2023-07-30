انتهاء التقديم على الـ 11551 وظيفة تعليمية.. اليوم

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم طرح وظائف شاغرة لـ 11551 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، في عدد من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، وفي المناطق المحددة للوظائف، مؤكدة أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسة وفقاً لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.