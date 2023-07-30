انتهاء التقديم على الـ 11551 وظيفة تعليمية.. اليوم

تنتهي اليوم فترة التقديم على (11551) وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ عبر منصة (جدارات)، فيما سيتم إعلان نتائج الترشيح للمقابلات الثلاثاء المقبل 14 المحرم، وفق معايير المفاضلة المحددة.
وأوضحت وزارة التعليم أن معايير المفاضلة على الوظائف التعليمية تشمل 20% للمعدل التراكمي ودرجة اختبار الرخصة المهنية 20%، وكذلك أقدمية التخرج 20%، إضافة إلى 40% على درجة اختبار الرخصة المهنية التخصصي.
وكانت قد أعلنت وزارة التعليم طرح وظائف شاغرة لـ 11551 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، في عدد من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، وفي المناطق المحددة للوظائف، مؤكدة أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسة وفقاً لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.
ويمكن الاطلاع على مزيدٍ من المعلومات عبر بوابة وزارة التعليم https://www.moe.gov.sa/ar/hr/Pages/default.aspx.