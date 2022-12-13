براكين منذ آلاف السنين.. "مخيّم خيبر" يواعد عشاق المغامرة والحجز إلكترونياً

وصمّم المخيم الذي يتكوّن من عدد من الوحدات ومرفقاتها بشكلٍ يتناغم مع التضاريس البركانية المحيطة، دون المساس بالطبيعة، ليتيح للزوّار الاستمتاع ببرامج المخيم التي تتضمن جولات استكشافية، والجلوس في ضوء الحطب، والشواء، وممارسة رياضة المشي وتسلق الجبال البركانية مع توفير كل متطلبات الأمن والسلامة.