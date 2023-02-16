شاهد.. زيارة فاعلة من وفد "صندوق الشهداء" لجامعة "محمد بن فهد"

والتقى الوفد بعدد من قيادات الجامعة ومسؤوليها، كما تعرف على فكرة إنشاء الجامعة والأساليب التعليمية والطرق المستخدمة في تقديم المادة العلمية للطلاب التي تحرص الجامعة على أن تأتي مطابقة لما تقتضيه استراتيجيات التعلم التي تشكل خصائص البيئة التعليمية التفاعلية للجامعة التي تبتعد عن الطرق التقليدية في التدريس وتجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية.