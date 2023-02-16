شاهد.. زيارة فاعلة من وفد "صندوق الشهداء" لجامعة "محمد بن فهد"

زار وفد من صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، جامعة الأمير محمد بن فهد؛ بهدف بحث التعاون بين الطرفين في عدد من الخدمات المجتمعية؛ حيث مثّل الصندوق مدير عام الإدارة العامة للمستفيدين الدكتور عبدالوهاب الزهراني، ومدير إدارة الرعاية سامي الزيدان وعدد من المسؤولين.
ويعنى الصندوق بتقديم خدمات متنوعة ومستدامة بحلول ابتكارية وتقنية لتوفير حياة كريمة وآمنة لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولونهم شرعاً، والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم، كما يحظى الصندوق بدعم واهتمام ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين -حفظه الله- تقديرًا لتضحيات أبطالنا البواسل؛ نظير جهودهم العظيمة، في سبيل الدفاع عن دينهم وأمن وطنهم واستقراره.
والتقى الوفد بعدد من قيادات الجامعة ومسؤوليها، كما تعرف على فكرة إنشاء الجامعة والأساليب التعليمية والطرق المستخدمة في تقديم المادة العلمية للطلاب التي تحرص الجامعة على أن تأتي مطابقة لما تقتضيه استراتيجيات التعلم التي تشكل خصائص البيئة التعليمية التفاعلية للجامعة التي تبتعد عن الطرق التقليدية في التدريس وتجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية.
وقام الوفد بجولة ميدانية داخل أقسام الجامعة تعرف خلالها على أهم التقنيات الحديثة التي تنتهجها الجامعة في التدريس الأكاديمي، واستمع الوفد إلى عرض عن الجامعة وبرامجها الأكاديمية وشراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجامعات والمؤسسات العالمية.
وبحث الطرفان، خلال هذه الزيارة، سبل التعاون بينهما في العديد من المجالات المشتركة، والتي تسهم في تعزيز الخدمات التي يقدمها الصندوق لذوي الشهداء والمصابين والأسرى المفقودين.