بدون رسوم... جامعة طيبة تعلن مواعيد التقديم للقبول في برامج الدراسات العليا وهذه هي الشروط

أعلنت جامعة طيبة، ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عن موعد بدء استقبال طلبات الترشيح للقبول في برامج الدراسات العليا في درجات (ماجستير، دكتوراه) بدون رسوم دراسية للعام الجامعي 1446هـ، للسعوديين وغيرهم.