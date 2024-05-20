بدون رسوم... جامعة طيبة تعلن مواعيد التقديم للقبول في برامج الدراسات العليا وهذه هي الشروط

أعلنت جامعة طيبة، ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عن موعد بدء استقبال طلبات الترشيح للقبول في برامج الدراسات العليا في درجات (ماجستير، دكتوراه) بدون رسوم دراسية للعام الجامعي 1446هـ، للسعوديين وغيرهم.
وأوضحت الجامعة أن التسجيل سيتاح اعتباراً من يوم الأحد 1445/11/18هـ، وحتى 24/11/1445هـ، وذلك للطلبة السعوديين وغير السعوديين "منح داخلية".
وشملت البرامج: كلية التربية (قسم السياسات واقتصاديات التعليم، قسم التربية الخاصة، قسم علم النفس التربوي، قسم مناهج وطرق التدريس وتقنيات التعليم)، وكلية الحقوق (قسم القانون العام، قسم القانون الخاص) وكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي ( قسم نظم المعلومات، قسم علوم الحاسب)، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية (قسم الاستشراق، قسم الدراسات القرآنية، قسم اللغة العربية).
ودعت وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة طيبة الراغبين والراغبات في التقديم ممن تنطبق عليهم شروط القبول تقديم المستندات والوثائق المطلوبة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للقبول خلال المدة الزمنية المحددة للتقديم.
وللاطلاع على تفاصيل البرامج وشروط الالتحاق بها يرجى زيارة البوابة الإلكترونية للجامعة