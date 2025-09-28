وادي العقيق.. موضع مبارك صلّى فيه النبي ﷺ واستبشر به أهل المدينة

وأوضحت الوزارة، عبر منشور توعوي، أن النبي ﷺ قال عن الوادي: "أتاني الليلة آتٍ من ربي، فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة"، مشيرةً إلى أن ذلك كان في سنة قرن فيها عليه الصلاة والسلام بين الحج والعمرة.

رواه البخاري – حديث رقم 1534.