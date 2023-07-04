"الحصيني": أجواء يوم غدٍ الأربعاء ستكون حارة نهارًا إلى حارة جدًا

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، الدكتور عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء يوم غدٍ الأربعاء 17 ذي الحجة 1444هـ من حارة نهارًا إلى حارة جدًا؛ وفجرًا من معتدلة إلى تميل للاعتدال على معظم المناطق؛ عدا المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة فتكون معتدلة نهارًا ومن تميل للبرودة إلى باردة ليلاً.