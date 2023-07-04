"الحصيني": أجواء يوم غدٍ الأربعاء ستكون حارة نهارًا إلى حارة جدًا

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، الدكتور عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء يوم غدٍ الأربعاء 17 ذي الحجة 1444هـ من حارة نهارًا إلى حارة جدًا؛ وفجرًا من معتدلة إلى تميل للاعتدال على معظم المناطق؛ عدا المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة فتكون معتدلة نهارًا ومن تميل للبرودة إلى باردة ليلاً.
كما توقع هطول أمطار متفاوتة ما بين خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بحبات من البرد على أجزاء من مرتفعات منطقة عسير ومنطقة جازان، تمتد إلى تهامة من تلك المناطق، وتمتد الأمطار إلى اليمن وعمان.
وتابع "الحصيني": "متوقع رياح من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الغربية والشرقية والوسطى من المملكة والخليج مع هبات شبه قوية - إلا أن يصرفها الله-".