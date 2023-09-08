التحوُّل الرقمي.. حصان أسود حقَّق المركز السابع عالميًّا في تمويل "التطوير التقني" وقفز بالخدمات الحكومية

يُعدُّ التحوُّل الرقمي للحكومة السعودية استراتيجية متكاملة وحاسمة وعملية، تهدف إلى تمكين وتسريع التحوُّل الحكومي بكفاءة وفاعلية؛ إذ تشهد المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة تطورات تكنولوجية على نحو ضخم؛ ما جعلها تنتقل إلى آفاق جديدة تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
ويهدف دعم المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بشكل أساسي إلى توفير جميع الخدمات الحكومية رقميًّا، وإتاحة الوصول إليها بسهولة، إضافة إلى تقدُّم المملكة العربية السعودية على مستوى العالم في مجال الحكومة الرقمية. وجاء ذلك نتيجة رؤية السعودية 2030م.
وتم تصميم استراتيجية التحول وتنفيذها على نحو يحفظ محاذاة الهندسة المعمارية. كما عملت المملكة العربية السعودية على تعزيز التحول الرقمي في القطاع غير الربحي تحقيقًا لطموحات السعودية.
واحتلت السعودية المرتبة الـ7 عالميًّا في تمويل التطوير التقني؛ إذ تستهدف منح المنظمات غير الربحية أفضل الحلول والخدمات الرقمية والمبتكرة بواسطة خبراء مختصين بإرشاد المنظمات تقنيًّا، وتقديم مِنح رقمية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي لكل منظمة.
وللتحول التقني والبنية التحتية الرقمية أهمية كبرى في تقدُّم وازدهار الدول. ونالت السعودية مواقع متقدمة في المؤشرات العالمية للتحول الرقمي، كما احتلت المرتبة الـ7 في تمويل التطوير الرقمي.
وتوفر رؤية السعودية 2030 برنامج تحوُّل فعالاً وجيد التخطيط، يُعرف باسم برنامج التحول الوطني، يهدف إلى تطوير البنية التحتية اللازمة، وخلق بيئة تُمكّن القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية من تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.
وشهدت السعودية الكثير من تطورات جوانب الحياة منذ إطلاق برنامج التحول الوطني في عام 2016م، وهو أول برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030م؛ إذ يعمل البرنامج على أن تصبح الدولة ضمن الدول الرائدة في المجال الرقمي والتحول التقني والرقمي.
وركز البرنامج على مجموعة واسعة من الأولويات، أهمها تمكين القطاع الخاص، وتحقيق التميز الحكومي، وتطوير الشراكات الاقتصادية.. كما يعمل البرنامج على تسريع التحول الرقمي. فعلى سبيل المثال، بدأ العمل التجاري في السعودية يستغرق 30 دقيقة، و3 دقائق لاستخراج السجل التجاري فقط.
هكذا كان التغير الذي أحدثه برنامج التحول الوطني في السعودية، الذي يشمل خدمات حكومية رقمية، توفر الجهد والوقت، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص؛ ليشارك في تسهيل حياة المواطنين، ويعطي الأولوية لأمن المواطن المالي.
وعمل برنامج التحول الوطني على 34 هدفًا استراتيجيًّا من أهداف رؤية السعودية 2030، هي: "تسهيل ممارسة الأعمال، جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد، تطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية، تعزيز قيم العدالة والشفافية، تحسين إنتاجية موظفي الحكومة، تنمية الاقتصاد الرقمي، تطوير الحكومة الإلكترونية، زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل".
ويُضاف إليها "تحسين ظروف العمل للوافدين، استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية، الحد من التلوث بمختلف أنواعه، حماية البيئة من الأخطار الطبيعية (مثل التصحر)، حماية وتهيئة المناطق الطبيعية، ضمان الاستفادة المستدامة من الموارد المائية، ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، دعم نمو القطاع غير الربحي، تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق، تشجيع العمل التطوعي، تحسين فاعلية وكفاءة الخدمات الاجتماعية، تمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية وتعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية".
وتُختتم مجموعة الأهداف بـ"الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين، تطوير قطاع التجزئة، دعم الشركات الوطنية لتعزيز ريادتها عالميًّا، تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية، تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء العالميين، تطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة إقليميًّا وعالميًّا، ضمان تجاوب الجهات الحكومية لملاحظات عملائها، دعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال، تعزيز اهتمام الشركات باستدامة الاقتصاد الوطني والدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي".