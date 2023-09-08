التحوُّل الرقمي.. حصان أسود حقَّق المركز السابع عالميًّا في تمويل "التطوير التقني" وقفز بالخدمات الحكومية

ويُضاف إليها "تحسين ظروف العمل للوافدين، استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية، الحد من التلوث بمختلف أنواعه، حماية البيئة من الأخطار الطبيعية (مثل التصحر)، حماية وتهيئة المناطق الطبيعية، ضمان الاستفادة المستدامة من الموارد المائية، ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، دعم نمو القطاع غير الربحي، تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق، تشجيع العمل التطوعي، تحسين فاعلية وكفاءة الخدمات الاجتماعية، تمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية وتعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية".