أمطار بيروت وسيول غزة.. هل بدأت تقلبات الخميس المنتظرة في السعودية من بلاد الشام؟

ويُتوقع أن تشتد الأمطار على الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة يومَي الثلاثاء والأربعاء مُتمثلة بأجزاءٍ من جازان وعسير بما في ذلك المناطق الساحلية منها، إضافة إلى أجزاءٍ من مُرتفعات الباحة ومكة المُكرمة، وتكون هذه الأمطار غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة؛ قد تؤدي إلى جريان الأودية و الشِعاب في بعض المناطق.