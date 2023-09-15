كيف عزّز ربط "مرشدك الزراعي" مع "الأرصاد" دور المزارعين في تحقيق الأمن الغذائي؟

ودعت الوزارة المزارعين، بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للأرصاد الجوية الذي يُقام في 15 سبتمبر من كل عام؛ للاهتمام بمتابعة أحوال الطقس، حيث يأتي احتفال هذا العام تحت شعار (الطقس والمناخ والأمن الغذائي)، ويهدف إلى تعزيز الاهتمام بالطقس والمناخ، وعلاقتهما بالأمن الغذائي، وقدّمت الوزارة من خلال التطبيق العديد من الرسائل الإرشادية والتوعوية، والتنبيهات للمزارعين حول أحوال الطقس، مشيرة إلى أنها أولت هذا الأمر اهتمامًا بالغًا، من خلال نشر الرسائل التوعوية والإرشادية عن أحوال الطقس وتقلباته، حيث بلغ عدد تلك الرسائل والمنشورات خلال السنوات الثلاث الماضية (1344) رسالة تنبيه للمزارعين عبر تطبيق مرشدك الزراعي، بينما تجاوز عدد التغريدات على حساب الإرشاد الزراعي في منصة "X" (2000) تغريدة توعوية.