"السعودي للشراكات الاستراتيجية" والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يوقّعان مذكرة تفاهم

وأكد الدكتور "الصقير" أن المذكرة تصبّ في خدمة أعمال المركز في إطار دعم الشراكات الاستراتيجية للمملكة، من حيث إجراء الدراسات ووضع المعايير التي تساعد في تحديد الدول التي يُقترح بأن يربطها بالمملكة شراكة استراتيجية داخل منظومة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إلى جانب الاستفادة من الدراسات المتعلقة بهذه الدول، وكذلك الاستفادة من بيوت الخبرة المتخصصة ذات الصلة بعمل المؤسسة نظرًا للبعد الدولي لعملها وعضوية العديد من الدول فيها.