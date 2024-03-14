"المسند": فلكياً شهر رمضان 30 يوماً وعيد الفطر الأربعاء 10 أبريل المقبل

والقاعدة الثانية: عندما يكون الشهر ناقصاً (29 يوماً) في تقويم أم القرى، فلا أحد يعلم على وجه اليقين بأن الشهر فعلاً سيكون 29 يوماً أو 30 يوماً، إذ إن الحسابات الفلكية القطعية في تقويم أم القرى والتي تشترط لدخول الشهر حدوث الاقتران وولادة الهلال، وغروبه بُعيد غروب الشمس يوم 29 من الشهر فهذه الشروط لا تعني بالضرورة أن الشهر ناقص، إذ في هذه الحالة (حالة نقصان الشهر) تُفعل عملية الترائي الميدانية، فإن شوهد الهلال فقد تطابق الحساب الفلكي مع الرؤية الشرعية، فيكون الشهر ناقصاً، وإن لم يشاهد بسبب السحب، أو الغبار أو نحو ذلك فإن الشهر يُتمم شرعاً فيكون 30 يوماً.