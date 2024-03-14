"المسند": فلكياً شهر رمضان 30 يوماً وعيد الفطر الأربعاء 10 أبريل المقبل

قال الدكتور عبدالله المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، إن شهر رمضان سيكون 30 يوماً وموعد عيد الفطر المبارك سيكون يوم الأربعاء 10 إبريل حسب الحسابات الفلكية، وعليه تُبنى الحجوزات والمناسبات والله أعلم.
وأوضح المسند أن هناك قواعد للحساب الفلكي للشهر، والقاعدة الأولى: عندما يكون الشهر مكتملاً (30 يوماً) في تقويم أم القرى كما في هذا العام 1445، فإننا نعلم مسبقاً بوقت دخول الشهر وخروجه 100%، ونجزم أنه فعلاً 30 يوماً؛ لأن الحساب الفلكي قطعي.
والقاعدة الثانية: عندما يكون الشهر ناقصاً (29 يوماً) في تقويم أم القرى، فلا أحد يعلم على وجه اليقين بأن الشهر فعلاً سيكون 29 يوماً أو 30 يوماً، إذ إن الحسابات الفلكية القطعية في تقويم أم القرى والتي تشترط لدخول الشهر حدوث الاقتران وولادة الهلال، وغروبه بُعيد غروب الشمس يوم 29 من الشهر فهذه الشروط لا تعني بالضرورة أن الشهر ناقص، إذ في هذه الحالة (حالة نقصان الشهر) تُفعل عملية الترائي الميدانية، فإن شوهد الهلال فقد تطابق الحساب الفلكي مع الرؤية الشرعية، فيكون الشهر ناقصاً، وإن لم يشاهد بسبب السحب، أو الغبار أو نحو ذلك فإن الشهر يُتمم شرعاً فيكون 30 يوماً.