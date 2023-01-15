التقديم على الحج ما زال متاحًا.. والوزارة: لا تنسوا هذه الاشتراطات

وأوضحت الوزارة، في بيان حينها، أن باقات الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة تأتي ضمن 4 فئات متنوعة وبأسعار مناسبة، من بينها الباقة الاقتصادية التي تبدأ من 3984 ريالًا، وذلك امتدادًا للجهود المبذُولة لرفع جودة الخدمات وتلبية رغبات الحجاج عبر إيجاد حلول وخيارات تناسب تطلعاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى تنويع إمكانية الدفع أما بدفع كامل المبلغ أو عبر الدفع الجزئي على 3 دفعات.