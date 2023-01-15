التقديم على الحج ما زال متاحًا.. والوزارة: لا تنسوا هذه الاشتراطات

قالت وزارة الحج اليوم: إن التقديم على الحج ما زال متاحًا، كما ذكّرت مجددًا بعدد من الاشتراطات.
وقالت الوزارة: يُشترط على الحاج إكمال اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا والحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية.
وأوضحت أن الأولوية لمن لم يسبق له الحج، مشيرةً إلى أن محرم المرأة يُستثنى من هذا الشرط في حال لم تحج من قبل.
ومن بين الشروط: ألا يقل عمر المتقدم عن 12 عامًا، وألا يعاني من أمراض مزمنة حادة.
يُذكر أنه في 5 يناير الجاري أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة وتطبيق "نسك"، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري 1444هـ، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل إجراءات التقديم لأداء مناسك الحج ضمن خطوات سهلة ومُيسرة؛ بهدف رفع جودة الخدمات، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.
وأوضحت الوزارة، في بيان حينها، أن باقات الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة تأتي ضمن 4 فئات متنوعة وبأسعار مناسبة، من بينها الباقة الاقتصادية التي تبدأ من 3984 ريالًا، وذلك امتدادًا للجهود المبذُولة لرفع جودة الخدمات وتلبية رغبات الحجاج عبر إيجاد حلول وخيارات تناسب تطلعاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى تنويع إمكانية الدفع أما بدفع كامل المبلغ أو عبر الدفع الجزئي على 3 دفعات.
ويأتي من أهم ضوابط التقديم وجود "هوية وطنية" للمواطنين أو "هوية مقيم" للمقيمين بالمملكة سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة 1444هــ، على أقل تقدير، للراغبين في تأدية نسك الحج، وسيكون الحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام هو 12عامًا مع أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج، وفي حال توفر أماكن شاغرة سيتم تضمين من سبق لهم الحج، ويستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.