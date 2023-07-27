شاهد.. دارسون كبار ينتظمون للقضاء على أميتهم في "ضباء" تبوك

وقال مدير عام التعليم والمشرف على الحملة: إن هذا البرنامج هو امتداد لما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتمام بالغ في التعليم ونشره بكل مناطق المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، وتوجيهات وزير التعليم د. يوسف البنيان، وبمتابعةٍ من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان.