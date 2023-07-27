شاهد.. دارسون كبار ينتظمون للقضاء على أميتهم في "ضباء" تبوك

سجل عدد من الدارسين والدارسات من كبار السن، في مراكز الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية التي أطلقتها وزارة التعليم في محافظة ضباء بمنطقة تبوك.
جاء ذلك وسط انتظام كبير وحماس للتعلّم رغم تقدّم العمر بهم وتخطّي بعضهم الثمانين من عمره، وحضور بعضهم من مسافات بعيدة مبكرًا، وتاركين مصالحهم وأعمالهم اليومية؛ لمحو أميتهم، مستثمرين فرصة هذه المراكز الصيفية.
"سبق" زارت تلك النماذج المشرفة، ورصدت الحماس في أعينهم وهم يتفاعلون مع المعلمين بالمناقشة والاستماع والتدرب على الكتابة.
يُذكر أن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المشرف العام على الحملة، ماجد بن عبد الرحمن القعير، قد دشّن الحملةَ الصيفيةَ للتوعية ومحو الأمية في محافظة ضباء، في 16 ذي الحجة الماضي، والتي تستمرُّ طيلة فترة الإجازة الصيفية.
وتهدف الحملة إلى محو الأمية الأبجدية والحضارية لدى المواطنين والمواطنات، في القرى والهجر النائية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، بتعليمهم مبادئَ القراءة والكتابة والحساب.
وقال مدير عام التعليم والمشرف على الحملة: إن هذا البرنامج هو امتداد لما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتمام بالغ في التعليم ونشره بكل مناطق المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، وتوجيهات وزير التعليم د. يوسف البنيان، وبمتابعةٍ من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان.
وتتضمّن الحملة فصولًا دراسيةً وبرامجَ تدريبيةً وترفيهيةً وخِدْمَاتٍ عامةً، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.
من جانبه قال مدير إدارة التعليم المستمرّ المدير التنفيذي للحملة د. خلف الفاضلي: إنَّ الحملةَ تركِّزُ خِدْمَاتِها حاليًّا في الهجر والمراكز التابعة لمحافظة ضباء؛ بهدف الوصول إلى الدارسين في أماكن وجودهم.
وأضاف "الفاضلي": أن عدد المستفيدين من الحملة للرجال والنساء قرابة 962 من الأميين، تدرس لهم الحصص التعليمية في المواد الدينية والقرآن الكريم والتوحيد والفقه والتجويد والقراءة، ومقدمة في مهارات الرياضيات.
وتابع: يُمنحُ الدارس بعد إتمام البرنامج، مكافأةً ماليةً قدرها ألف ريالٍ، وشهادة اجتياز البرنامج.
ولفتَ إلى أنَّ الجهاتِ المشاركةَ في الحملة ستنفّذُ برامج توعوية وإرشادية، بالإضافة إلى إقامة محاضرات وندوات صحية، وبرامج تدريبية مهنية للمستفيدين تؤهّلهم للدخول إلى سوق العمل.