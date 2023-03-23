"رئاسة الحرمين" تعلن البدء في استقبال الراغبين للتسجيل في الاعتكاف بالمسجد الحرام

يُذكر أن رئاسة شؤون الحرمين جهّزت مواقع للاعتكاف لاستقبال قرابة (2.500) معتكف وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك لهذا العام، كما هيأت بدروم توسعة الملك فهد "للرجال"، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في التوسعة السعودية الثالثة "للرجال والنساء"، مع تقديم كل الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام بدءًا من دخولهم وحتى خروجهم.