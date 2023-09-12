"الصناعة" تنفذ برنامجًا في اليابان للتعريف بمنهجية تويوتا للتصنيع المرن

ويتضمن البرنامج التدريبي محاضرات نظرية وزيارات ميدانية لعدد من المصانع لنقل التجربة اليابانية للمملكة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصناعي، وتبادل الخبرات في تنمية وتطوير القدرات البشرية، بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية.