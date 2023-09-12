"الصناعة" تنفذ برنامجًا في اليابان للتعريف بمنهجية تويوتا للتصنيع المرن

تعقد وزارة الصناعة والثروة المعدنية في اليابان برنامجًا تدريبيًا؛ للتعريف بمنهجية تويوتا للتصنيع المرن، يستهدف تدريب عدد من العاملين في المصانع المحلية والطلاب الموهوبين من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".
ويتضمن البرنامج التدريبي محاضرات نظرية وزيارات ميدانية لعدد من المصانع لنقل التجربة اليابانية للمملكة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصناعي، وتبادل الخبرات في تنمية وتطوير القدرات البشرية، بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية.
يُذكر أن البرنامج التدريبي يأتي امتدادًا لجهود ومستهدفات وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في المصانع، بما يسهم في اكتساب مهارات جديدة والتعرف على تجارب الدول الصناعية الرائدة، وتبنّي التقنيات الحديثة في الصناعة الوطنية.