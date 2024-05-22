أنهى إجراءاتهم بيسر.. منفذ جديدة عرعر يستقبل أول أفواج الحجاج من العراق

استقبل منفذ جديدة عرعر الحدودي، اليوم، الفوج الأول من ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق الشقيقة، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة وإستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة؛ لخدمة ضيوف الرحمن، والارتقاء بجودة الخدمات التي وفرتها القيادة الحكيمة لهم من لحظة وصولهم وحتى عودتهم لديارهم سالمين آمنين.