فريق "إغاثي الملك سلمان" يتفقد الأعمال الإنشائية لمدرسة في الضالع باليمن

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد سلّم خلال الأيام القليلة الماضية 9 مدارس في محافظتي أبين ولحج للسلطة المحلية ومكتبي وزارة التربية والتعليم بعد إنهاء الأعمال الإنشائية فيهما، المتمثلة في بناء فصول دراسية إضافية وإعادة تأهيل وترميم المباني، بالإضافة إلى توزيع حقائب المعلمين والأدوات الرياضية ومجسمات علمية تحاكي جسم الإنسان والحقائب الترفيهية وكراريس المتابعة اليومية ودفاتر تحضير الدروس وأدوات الأمن والسلامة للمدارس المستهدفة.