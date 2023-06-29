فريق "إغاثي الملك سلمان" يتفقد الأعمال الإنشائية لمدرسة في الضالع باليمن

تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سير الأعمال النهائية الإنشائية لمدرسة عبدالله بن مسعود في قرية الموقبة بمديرية جحاف التابعة لمحافظة الضالع المتضمنة بناء 3 فصول دراسية إضافية ضمن 6 مدارس أخرى في مدينة الضالع تسلمتها السلطة المحلية سلفا، وذلك ضمن مشروع الاستجابة الطارئة؛ لضمان الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة وشاملة.
وأشاد مدير عام مديرية جحاف صالح عبيد الحاج بدعم المركز للقطاع التعليمي في قرية الموقبة بالرغم من وعورة التضاريس في المنطقة وبُعد المسافة.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد سلّم خلال الأيام القليلة الماضية 9 مدارس في محافظتي أبين ولحج للسلطة المحلية ومكتبي وزارة التربية والتعليم بعد إنهاء الأعمال الإنشائية فيهما، المتمثلة في بناء فصول دراسية إضافية وإعادة تأهيل وترميم المباني، بالإضافة إلى توزيع حقائب المعلمين والأدوات الرياضية ومجسمات علمية تحاكي جسم الإنسان والحقائب الترفيهية وكراريس المتابعة اليومية ودفاتر تحضير الدروس وأدوات الأمن والسلامة للمدارس المستهدفة.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة منظومة المشروعات التعليمية والتربوية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم قطاع التعليم في اليمن وتحسين كفاءته.
من جهة ثانية، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتوزيع 291 أضحية في محافظة حضرموت، للنازحين وذوي الإعاقة والمرضى والفئات الأكثر احتياجاً.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع يستهدف أربع محافظات "عدن ومأرب وحضرموت والمهرة"، بعدد 1.820 أضحية ويستفيد منه 3.640 أسرة من النازحين وذوي الإعاقة والأمراض المزمنة والأسر الأكثر حاجة في المجتمع المضيف.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية المتنوعة الرامية إلى التخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم، إلى جانب إدخال البهجة والسرور عليهم خلال أيام العيد.
إلى ذلك، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتوزيع 200 أضحية للنازحين في محافظة مأرب.
على صعيد آخر، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 1.500 سلة غذائية في مدينة كبوشية بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 7.325 فردًا .
ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية السودان تحقيقًا للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.
من ناحية أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 321 سلة غذائية للأسر المتضررة من الفيضانات في محافظة مدين التابعة لمنطقة سوات بإقليم خيبربختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2.247 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية باكستان الإسلامية؛ تحقيقًا للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.