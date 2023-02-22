بدءًا من اليوم.. فعاليات منوعة وبرامج للاحتفال بيوم التأسيس بشقراء

وتشتمل فعاليات جمعية التنمية والتطوير على العديد من البرامج منها: مسرح الطفل، ومعرض الرسم، ومسيرة وطنية، ومسابقات ثقافية ورياضية، ومسابقات لاختيار أفضل زي ليوم التأسيس، وألعاب شعبية، وعربات أطعمة متنقلة، ونقش حناء، وجوائز وهدايا للمشاركين، إلى جانب تخصيص أماكن للأسر المنتجة.