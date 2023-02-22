بدءًا من اليوم.. فعاليات منوعة وبرامج للاحتفال بيوم التأسيس بشقراء

تنظّم لجنة الاحتفالات بشقراء، وجمعية التنمية والتطوير بالمحافظة، ومكتب وزارة الرياضة، عددًا من البرامج والفعاليات المنوعة احتفالًا بيوم التأسيس، في القرية التراثية.
ويبدأ برنامج الاحتفال الساعة الرابعة من عصر اليوم الأربعاء، برعاية محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي؛ إذ يفتتح بالعرضة السعودية أمام قصر السبيعي التاريخي، وتتواصل الفعاليات، ويقام في الساعة الثامنة مساء الحفل الرسمي والعرضة السعودية وتناول طعام العشاء.
وتستمر الفعاليات المنوعة لمدة 3 أيام بسوق المجلس التراثي بإشراف البواردي، رئيس لجنة الاحتفالات بالمحافظة، ومتابعة مباشرة من رئيس بلدية شقراء المهندس بندر الشيباني.
ويتخلل برامجَ يوم التأسيس تدشينُ محافظ شقراء لبرنامج وزارة الرياضة عصر يوم الخميس في سوق المجلس التراثي.
ويقام اليوم الأربعاء وغدًا الخميس عدد من الفعاليات والبرامج والمسابقات في سوق حليوة التراثي التابع لجمعية التنمية والتطوير بإشراف من لجانها العاملة.
وتشتمل فعاليات جمعية التنمية والتطوير على العديد من البرامج منها: مسرح الطفل، ومعرض الرسم، ومسيرة وطنية، ومسابقات ثقافية ورياضية، ومسابقات لاختيار أفضل زي ليوم التأسيس، وألعاب شعبية، وعربات أطعمة متنقلة، ونقش حناء، وجوائز وهدايا للمشاركين، إلى جانب تخصيص أماكن للأسر المنتجة.
كما تنفذ جمعية التنمية والتطوير بشقراء مسابقة بعنوان "مسابقة التأسيس"، تطرح خلالها أسئلة عن يوم التأسيس في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة.
وخلال فعاليات يوم التأسيس سيقوم وفد من الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية -أحد الجمعيات العلمية التابعة لجامعة الملك سعود- بزيارة لمحافظ شقراء في المخيم الخاص أمام روضة قصور شقراء، ضمن البرنامج الذي تنظمه الجمعية، وهو عبارة عن رحلة علمية أنثروبولوجية ميدانية لزيارة محافظة شقراء.