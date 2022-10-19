"روائع العندليب" فن وطرب.. "إثراء" ينقل نحو 50 ألف زائر من الظهران إلى القاهرة

عبدالحليم حافظ

ولا تكتمل "أجواء القاهرة" دون استحضار روائع الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، حيث أقام مركز "إثراء" ضمن فعالياته، حفلاً موسيقياً بعنوان "روائع عبدالحليم حافظ"، بالتعاون مع مهرجان بعلبك الدولي، على مدار 6 أيام هي مدة الفعاليات، في أمسية جمعت متذوقي الطرب العربي الأصيل، أحياها كل من الفنانيْن المصريين محمد شوقي، ونهى حافظ، بمشاركة 50 موسيقيًا بصحبة المايسترو المصري هشام جبر، والمخرج أمير رمسيس، كما قدّم الفنّانان باقة مختارة من روائع كلاسيكيات الموسيقي والأغاني الخالدة للفنان الراحل عبدالحليم حافظ "العندليب الأسمر"، والتي تركت بصمة في تاريخ الموسيقى العربية، ولا تزال الأجيال تتغنى بها حتى اليوم.