الفريق الاستشاري الإسلامي يبحث توسيع دوره في قضايا الصحة العامة

وبحث اجتماع الفريق الاستشاري الإسلامي التاسع الذي عقد بمقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة، يوم أمس، بمشاركة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والأزهر الشريف، والبنك الإسلامي للتنمية؛ موضوع "الشراكة من أجل التغيير وتأثير الدِّين في تعزيز الصحة العامة"، مسلّطًا الضوء على دور الفريق الاستشاري الإسلامي وشراكته المجتمعية المحلية في جميع أنحاء الإقليم، من أجل تعزيز الصحة العامة.