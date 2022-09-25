"الثقافة" تنظّم "المنتدى الدولي لاستدامة القهوة السعودية" في جازان.. السبت

ويناقش المنتدى أربعة محاور رئيسية، يركز أولها على القهوة كثروة وطنية ويتضمن أربع أوراق علمية، هي: "الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال في زراعة وإنتاج وصناعة القهوة السعودية" يقدمها أ. عبدالملك السليمان، مساعد الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية، و"دور الصندوق التمويلي لزراعة أشجار البن" يقدمها الدكتور بندر الربيعة، رئيس قسم الأثر التنموي في صندوق التنمية الزراعي، و"طرق إدراج المنتج في سلسلة الإمداد العالمية" يقدمها الأستاذ كارل وينهولد، خبير في التنمية الريفية واقتصاد القهوة، و"دور قطاع صناعة القهوة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية" يقدمها الدكتور. حسن الهجهوج، خبير اقتصادي ومؤلف كتاب اقتصاد القهوة.