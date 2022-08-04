"الدفاع المدني" تنبه سكان الرياض ومحافظاتها من الأمطار

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، سكان العاصمة الرياض والعابرين منها و13 محافظة تابعة لها، أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.
جاء ذلك بناءً على توقعات أمطار رعدية قد تشهدها هذه المناطق اليوم.
وأشارت "المديرية" إلى التوقعات الواردة لها من المركز الوطني للأرصاد، بهطول أمطار رعدية على منطقة الرياض تشمل: الرياض - الخرج - المزاحمية - المجمعة - شقراء - الزلفي - الغاط - القويعية - وادي الدواسر - ليلى - الأفلاج - حوطة بني تميم - الدوادمي - عفيف.
وأهابت بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والالتزام بتعليمات السلامة.