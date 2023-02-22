"البديوي" يُعرب عن فخر واعتزاز أبناء مجلس التعاون بالتقدم الكبير الذي وصلت له السعودية

وأفاد الأمين العام بأن دول مجلس التعاون تشاطر المملكة العربية السعودية اعتزازها بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق وتلاحمهم بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية قبل ثلاثة قرون على يدي الإمام محمد بن سعود، مرورًا بإقامة مملكة قوية متماسكة ومستقرة في شبه الجزيرة العربية بقيادة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله؛ مشيدًا بالاعتزاز في هذه الذكرى التاريخية والعظيمة لأبناء المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون أجمع، كونها فرصة للأجيال الجديدة لغرس مادة روحية تاريخية في ثقافتهم، وتعريفهم بتاريخهم الذي أوصلهم إلى هذا اليوم؛ داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية ملكًا وحكومةً وشعبًا، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان والرخاء على دول مجلس التعاون وشعوبها، تحت قيادة قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم.