"السديس" يوجّه بتحويل عقود المتعاقدين إلى عقود سنوية للاستفادة من خبراتهم

وأكد "السديس" أن التوجيه لتحويل موظفي العقود المتعاقدين إلى عقود سنوية يأتي في إطار حرص الرئاسة على تطوير أعمالها الإدارية والفنية والتقنية والخدمية والتوجيهية والعلمية، للاستفادة من ذوي الكفاءة والخبرة العلمية والعملية في خدمة الحرمين الشريفين على تأدية مهامهم وأعمالهم ورسالتهم بكل مهنية ودقة واحترافية، تتوافق مع مكانة وقدسية الحرمين الشريفين، وتحقيق أهداف خطة الرئاسة التطويرية (2024)، التي جاءت لتحقيق رؤية المملكة (2030).