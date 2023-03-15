"السديس" يوجّه بتحويل عقود المتعاقدين إلى عقود سنوية للاستفادة من خبراتهم

حقّق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رغبة موظفي العقود، بتحويل عقود المتعاقدين إلى عقود سنوية.
وقوبل القرار التاريخي بالتقدير والثناء والترحاب، خصوًصا أن الرئاسة على مقربة من شهر من رمضان المبارك، وذلك دعمًا للكفاءات الوطنية وتقديرًا لجهودهم الملموسة في تجويد منظومة الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين والحجاج.
وأكد "السديس" أن التوجيه لتحويل موظفي العقود المتعاقدين إلى عقود سنوية يأتي في إطار حرص الرئاسة على تطوير أعمالها الإدارية والفنية والتقنية والخدمية والتوجيهية والعلمية، للاستفادة من ذوي الكفاءة والخبرة العلمية والعملية في خدمة الحرمين الشريفين على تأدية مهامهم وأعمالهم ورسالتهم بكل مهنية ودقة واحترافية، تتوافق مع مكانة وقدسية الحرمين الشريفين، وتحقيق أهداف خطة الرئاسة التطويرية (2024)، التي جاءت لتحقيق رؤية المملكة (2030).
وخاطب الرئيس العام في كلمته التي وجّهها لجميع العاملين والعاملات ببذل المزيد من العطاء والاهتمام، بعد أن شرّفهم الله بخدمة قاصدي وزوار الحرمين الشريفين.
من جهته، رفع وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والموارد البشرية عمر بن عبدالعزيز الحميدي شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بعد توجيهه بتحويل عقود المتعاقدين إلى عقود سنوية؛ دعمًا للكفاءات المؤهلة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأضاف: هذا القرار يأتي من حرصه على الاهتمام بالكفاءات المؤهلة المتميزة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وفق خطة الرئاسة التطويرية 2024 المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في دعم وتتويج الشباب وتعزيز التميز التشغيلي.
واعتبر "الحميدي" أن الرئيس العام كان ولا يزال وسيظل حريصًا على إيلاء ملف عقود المتعاقدين جلّ اهتمامه، وقال: قراره قوبل بالترحاب والتقدير لدى جميع منسوبي الرئاسة خصوصًا ونحن على مقربة من شهر رمضان المبارك، الأمر الذي سيحفز الموظفين بتعظيم العطاء لخدمة القاصدين.
ورفع "الحميدي" شكره لولاة الأمر على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما، كما أعرب عن شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، داعيًا الله أن يجزيهم خير الجزاء على كل ما يقدمونه من دعم لامحدود لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة.