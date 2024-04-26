دارة الملك عبدالعزيز تحصد جائزة لمشاركتها في منتدى العمرة والزيارة

فازت دارة الملك عبدالعزيز بجائزة أفضل جناح في منتدى العمرة والزيارة المعقود في مدينة الرسول ﷺ الذي أقامته وزارة الحج والعمرة برعاية الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة.
ولفت الجناح انتباه الزائرين لما يتضمنه من مادة إثرائية استوعبت النواحي التاريخية الخاصة بالعمرة والحج من شرح لتاريخ المحمل، والمكتبات الوقفية في المدينة المنورة، والمدينة في عصر الدولة السعودية الأولى، ومنها عرض رسالة الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود وعليها ختمه والمذيلة بأختام علماء الحرمين الشريفين سنة 1225هـ/ 1810م، وتجربة إثرائية للخط المدني مع الزوار كل هذا أسهم في فوز جناح دارة الملك عبدالعزيز بالتقدير للمشاركة المتميزة بإثراء منتدى العمرة والزيارة من ناحية المحتوى والتجارب الإثرائية.
وتأتي هذه الجائزة تكريمًا لمجهودات الدارة واعترافًا بما تقدمه من رعاية للمحتوى الإثرائي، وتنفيذ رؤيتها المتمثلة في أن تكون مرجعًا عالميًا في تاريخ المملكة وتراثها، وجغرافيتها، وما يتصل بذلك من تاريخ الجزيرة العربية، وتاريخ العالمين العربي والإسلامي، وأن تصبح رافدًا حضاريًا قويًا يربط أجيال الوطن.