دارة الملك عبدالعزيز تحصد جائزة لمشاركتها في منتدى العمرة والزيارة

ولفت الجناح انتباه الزائرين لما يتضمنه من مادة إثرائية استوعبت النواحي التاريخية الخاصة بالعمرة والحج من شرح لتاريخ المحمل، والمكتبات الوقفية في المدينة المنورة، والمدينة في عصر الدولة السعودية الأولى، ومنها عرض رسالة الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود وعليها ختمه والمذيلة بأختام علماء الحرمين الشريفين سنة 1225هـ/ 1810م، وتجربة إثرائية للخط المدني مع الزوار كل هذا أسهم في فوز جناح دارة الملك عبدالعزيز بالتقدير للمشاركة المتميزة بإثراء منتدى العمرة والزيارة من ناحية المحتوى والتجارب الإثرائية.