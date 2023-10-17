"موهبة" تطلق رحلتها السنوية لاكتشاف المواهب في المجالات العلمية

تطلق مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" وشركاؤها (وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم ممثلة في مركز قياس) رحلتها السنوية لاكتشاف الموهوبين والموهوبات في المجالات العلمية من مختلف مناطق المملكة؛ وذلك خلال احتفاء يقام غدًا بمقر "موهبة" لتدشين البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الرابع عشر، وفتح باب التسجيل برعاية وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، وبحضور أمين عام "موهبة" الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع.
ويستمر التسجيل في البرنامج حتى الـ15 من شهر يناير 2024م؛ حيث سيتم تطبيق اختبار المقياس حضوريًّا باللغتين العربية والإنجليزية حسب الاختيار؛ وذلك خلال الفترة من 3 ديسمبر 2023م وحتى 18 يناير 2024م، في جميع مراكز قياس بالمملكة، على أن تعلن نتائج الرحلة في الـ13 من شهر مارس 2024م.
وأوضحت الأمين العام لمؤسسة "موهبة" أن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الرابع عشر، يمثل نموذجًا رائدًا للعمل التكاملي بين مؤسسات الدولة، لاكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين السعوديين، من خلال الشراكة الاستراتيجية بين "موهبة"، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ مؤكدة أن البرنامج انطلق منذ تدشينه عام 2011م، على ركيزة الاستثمار في الموهوبين؛ باعتبارهم العنصر الفاعل لازدهار البشرية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت الدكتورة "الهزاع" أن البرنامج الوطني هو أحد مقاييس وأدوات مؤسسة "موهبة" للكشف عن الموهوبين، والتي تم تطويرها بالشراكة مع مركز قياس، إلى جانب مقاييس أخرى للتعرف على الطلبة ذوي القدرات العقلية المتعددة، منها مسابقات موهوب، وكانجارو موهبة، وبيبراس موهبة للمعلوماتية؛ لافتة إلى أنه تم تمكين أكثر من نصف مليون طالب وطالبة لأداء المقياس خلال السنوات الماضية، واكتشاف ما يزيد على 186 ألف طالب وطالبة، قدمت لهم الرعاية من خلال برامج وزارة التعليم ومؤسسة "موهبة".
ويتم تنفيذ البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، من خلال أدوات ومقاييس مقننة؛ حيث تم تطوير نموذج للكشف عن الموهوبين، مبني على منهجية علمية متقدمة، تعتمد على أهم الأسس العلمية وأفضل الممارسات التربوية، لضمان الانتقاء السليم للطلبة الواعدين بالموهبة، وتبني من خلالها قاعدة بيانات ضخمة وشاملة لجميع الموهوبين والموهوبات في كل مناطق ومدن المملكة، ولجميع الفئات السنية في مراحل التعليم العام.
ويعد البرنامجُ البوابةَ لمعظم برامج وخدمات موهبة التي تُمَكّن مَن يجتازه من الدخول في برامج رعاية الموهوبين التي تقدّمها إدارات الموهوبين في وزارة التعليم، إضافة لأكثر من 20 مبادرة مختلفة لرعاية الموهوبين، تقدّمها "موهبة" مع شركائها الاستراتيجيين، إضافة لبرامج إثرائية أكاديمية وبحثية في مجالات العلوم والهندسة والطب، وبرامج أخرى لتأهيل الطلبة للحصول على قبول في الجامعات المرموقة، ومعسكرات تدريب لتأهيل الطلبة للمشاركة بالمسابقات الدولية بمجالات العلوم والبحث العلمي والابتكار.