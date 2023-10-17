"موهبة" تطلق رحلتها السنوية لاكتشاف المواهب في المجالات العلمية

وأضافت الدكتورة "الهزاع" أن البرنامج الوطني هو أحد مقاييس وأدوات مؤسسة "موهبة" للكشف عن الموهوبين، والتي تم تطويرها بالشراكة مع مركز قياس، إلى جانب مقاييس أخرى للتعرف على الطلبة ذوي القدرات العقلية المتعددة، منها مسابقات موهوب، وكانجارو موهبة، وبيبراس موهبة للمعلوماتية؛ لافتة إلى أنه تم تمكين أكثر من نصف مليون طالب وطالبة لأداء المقياس خلال السنوات الماضية، واكتشاف ما يزيد على 186 ألف طالب وطالبة، قدمت لهم الرعاية من خلال برامج وزارة التعليم ومؤسسة "موهبة".