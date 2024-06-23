مشاركين من 90 دولة.. المملكة تستعد لاستضافة النسخة 56 للأولمبياد الدولي للكيمياء

وتملك المملكة رصيدًا حافلاً من الإنجازات في مشاركاتها الـ13 السابقة بالأولمبياد؛ بحصولها على 39 ميدالية، منها 14 ميدالية فضية، و25 برونزية. كما حقق المنتخب السعودي أربع جوائز عالمية في أولمبياد الكيمياء الدولي 2023، الذي نظم في سويسرا العام الماضي.